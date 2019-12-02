Под Москвой неизвестный проломил капот авто топором

В Балашихе неизвестный разрубил топором капот припаркованного авто и бросил на месте орудие преступления. Что стало причиной поступка, неизвестно.
Можно с уверенностью утверждать, что ремонт авто представительского класса влетит владельцу в копеечку. "Ремонт обойдется в 60-70 тысяч рублей", – цитирует работника автосервиса в Балашихе сайт "Подмосковье сегодня".
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