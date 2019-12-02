В Зауралье для детей сделали горку из пожарной машины

В рабочем поселке Варгаши Курганской области появилась необычная горка, изготовленная из раритетной пожарной машины. Ее сделали на Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования.
По данным Ura.ru, машина принадлежала одной из пожарных частей в другом регионе. Ее отдали предприятию при поставке в эту часть новой противопожарной техники.
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