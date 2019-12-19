Житель Петербурга зверски избил отчима

В Выборгском районе Санкт-Петербурга мужчина жестоко избил отчима. Правонарушителя задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает газета "Петербургский дневник".
По предварительным данным, во время распития спиртного между безработным местным жителем и его отчимом произошел конфликт. Пасынок устроил драку. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.
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