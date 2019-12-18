В Севастополе ребенок умер после прыжков на диване

В Севастополе ребенок умер в больнице после того, как попрыгал на диване. Последними словами мальчика была фраза: "Мама, не переживай".
По данным "Царьграда", ребенок неудачно упал, ударившись головой. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
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