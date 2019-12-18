В Петербурге мужчину избили арматурой средь бела дня

В Калининском районе Санкт-Петербурга двое мужчин во время конфликта избили арматурой своего оппонента. ЧП произошло около 13.30 мск на дворовой территории одного из предприятий.
По данным газеты "Петербургский дневник", на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленников и передали их полицейским. По факту случившегося проводится проверка.
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