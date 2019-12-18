Житель Вологодской области убил отказавшегося уходить гостя

В Вологодской области в отношении 57-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в убийстве гостившего у него приятеля.
По данным FlashNord, в квартире употребляли спиртное двое мужчин. Произошло убийство. На месте преступления был найден нож, который пытались отмыть от крови. В настоящее время подозреваемый задержан.
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