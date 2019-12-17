В Оренбурге пенсионер нашел сумку с миллионом рублей

72-летний горожанин нашел инкассаторскую сумку на дороге. Сознательный гражданин отнес ее в отделение полиции, сообщает RT.
Оказалось, что в сумке находилась вся потерянная сотрудником сумма денег – миллион рублей. Позже стало известно, что собрав деньги, инкассатор положил ее на крышу служебной машины и уехал. По всей видимости, сумка просто свалилась с крыши автомобиля, когда тот тронулся. Представители финансовой организации намерены вознаградить честного жителя.
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