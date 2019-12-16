В Кировской области полицейский обвинил жену в домашнем насилии

Полицейский из Кировской области обвинил жену в домашнем насилии. Она стажируется в полиции.
По словам гражданина, жена напала на него во время семейной ссоры и нанесла ему побои. Когда в квартиру приехали полицейские, женщина заявила, что муж тоже ее бил и она не виновата. Сотрудники попытались отправить нападавшую в отдел, но она отказалась и получила административный штраф. По данным телеграм-канала "112", женщина поставила крест на карьере в полиции.
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