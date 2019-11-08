В Кемеровской области хулиганы ограбили магазин ради попойки

В Кемеровской области произошло, возможно, самое громкое ограбление года. Неизвестные напали на продуктовый магазин в поселке Инской.
Преступникам досталось всего 1500 рублей из кассы, пишет телеграм-канал Baza. Злоумышленников почти сразу задержали. На допросе ребята рассказали, что ограбили магазин ради денег на выпивку. Они планировали вынести порядка ста тысяч, поэтому очень расстроились из-за такой маленькой суммы и сразу потратили наличность на алкоголь.
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