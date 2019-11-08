В Ижевске предотвратили подпольную торговлю алкоголем ночью

В Ижевске обнаружили очередную "наливайку". Помещение, в котором продавали алкогольную продукцию, не имело характеристик заведения общественного питания.
По данным ИА "Удмуртия", суд направил исковое заявление о запрете реализации алкоголя в ночное время. В связи с добровольным удовлетворением требований прокурора производство по делу было прекращено.
Популярные темы форума
Аида, я Вас ищу!
Задай вопрос Волочковой
Самые сексуальные!
Что делать с родителями?
Месячные не идут 2 месяца
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Гей секс