В Петербурге водитель сбил полицейского и скрылся

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Volkswagen Scirocco сбил полицейского, пытаясь скрыться от погони. Это произошло в минувшую среду, 6 ноября, сообщает FlashNord.
В Красносельском районе правоохранители обнаружили остановившуюся на проезжей части иномарку, владелец которой вел себя неадекватно. На требование предъявить документы мужчина не отреагировал и начал движение, передает ИА "Невские новости".
Сотрудники патрульно-постовой службы стали преследовать автомобилиста и остановили его на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибуца. Когда один из правоохранителей подошел к иномарке, водитель нажал на педаль газа и сбил его.
Злоумышленника все-таки удалось задержать. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Сотрудника полиции госпитализировали с закрытым переломом лодыжки. Возбуждено уголовное дело, сообщает газета "Петербургский дневник".
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