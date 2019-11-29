В Белгороде школьник устроил драку с учителем

В белгородской школе на уроке информатики устроили кулачные бои. На импровизированном ринге встретились учитель и ученик.
По данным телеграм-канала Mash, парень сильно опоздал на занятия. Потом стал хамить. Когда его попросили выйти из класса, вскочил и налетел на преподавателя. В учебном заведении начали служебную проверку. Учителя уволили. По словам директрисы, он "недопустимо нарушил правила педагогической этики".
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