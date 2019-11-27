В Тюмени на маленькую девочку набросился извращенец

В Тюмени неизвестный мужчина пытался схватить девятилетнюю девочку. О тревожном случае написала мама ребенка.
"Соседи! Срочно, пожалуйста! Около 15 дома ходит какой-то мужик, он только что мою дочь 9 лет на улице схватил, она убежала. Мужик ходит кругами около дома. Пожалуйста, задержите его", – цитирует россиянку Ura.ru. В УМВД по Тюмени сообщили, что заявления в полицию пока не поступало.
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