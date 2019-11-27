В Новгороде мужчину избили до смерти из-за вшей

В Великом Новгороде мужчина зверски избил приятеля за педикулез. От полученных травм потерпевший скончался.
Жуткий случай произошел в общежитии на улице Щусева в ночь на 26 ноября. Пьяный местный житель набросился с кулаками на знакомого, который часто чесался. После избиения он заставил приятеля пойти в душ и помыться, чтобы избавиться от вшей. Там пострадавший умер от множественных переломов.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленнику будет избрана мера пресечения, сообщает FlashNord.
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