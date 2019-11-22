Житель Подмосковья убил девушку в порыве ревности

Житель подмосковной Ивантеевки в порыве ревности убил молодую женщину.
Тело 21-летней девушки обнаружили в квартире на Хлебозаводской улице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
Житель подмосковной Ивантеевки в порыве ревности убил молодую женщину.
Тело 21-летней девушки обнаружили в квартире на Хлебозаводской улице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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