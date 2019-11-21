В Петербурге прооперировали проглотившую "закладку" с наркотиками женщину

В Петербурге полицейские задержали подозрительных женщин и доставили их для досмотра в отделение. Одна из задержанных проглотила обмотанный изолентой сверток с кокаином, чтобы избежать наказания за преступление.
Правоохранители отвезли злоумышленницу в больницу. Хирурги провели успешную операцию и извлекли вещдок из желудка. Следствие готовится к возбуждению уголовного дела, пишет ИА "Невские новости".
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Не делает куни
Волосы на Влагалище.
Секс Брат и сестра
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Шкура
Задай вопрос Виктору Сухорукову