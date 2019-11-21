Жителей Коми запугали волками

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми напомнило жителям республики правила поведения при встрече с дикими животными из-за участившихся случаев выхода хищников к населенным пунктам. Как сообщает FlashNord, ведомство опубликовало памятку о том, что нужно делать в случае обнаружения или нападения таких животных.
Также жителям Коми напомнили, что размер денежного вознаграждения за добытую особь волка или медведя составляет 20 тысяч рублей независимо от пола и возраста. Выплаты производятся по разрешениям на добычу охотничьих ресурсов, выданным не ранее 1 августа 2019 года.
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