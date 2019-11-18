Под Москвой пьяный таксист устроил драку с местными жителями

В подмосковной Балашихе местные жители остановили пьяного таксиста, чтобы помешать ему управлять транспортным средством. Водитель оказал сопротивление.
"Сначала я подумал, что это обычная ссора двух водителей. Потом один из присутствующих сказал, что они поймали пьяного таксиста", цитирует очевидца сайт "Подмосковье сегодня". Инициативным гражданам удалось скрутить злоумышленника и передать его в руки полицейских.
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