Северное сияние восхитило жителей Мурманска

В Мурманске в ночь на 17 ноября в небе появилось северное сияние. Восхищенные пользователи опубликовали фотографии и видео природного явления в Сети.
Как уточняет Flash Nord, северное сияние наиболее заметно с полуночи до 3 часов. Как сообщили местные жители явление может быть предвестником сильных морозов. "Великолепно и величественно", "Посмотрел на небо и *****", "Для души" – именно так отреагировали жители Мурманска увиденное.
Северное сияние – свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра .
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