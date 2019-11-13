Скончалась на месте: в Коми пьяный мужчина жестоко избил жену

В Сыктывдинском районе Коми полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в жестоком избиении жены. Возбуждено уголовное дело, сообщает FlashNord.
Как удалось установить следователям, во время распития спиртных напитков между супругами произошел конфликт. В результате мужчина набросился с кулаками на женщину и несколько раз ударил ее по голове. Пострадавшая скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.
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