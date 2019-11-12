Мужчина с израненными руками шокировал продавцов в Мурманске

В ночь с 10 на 11 ноября в магазин, который находится на проспекте Героев-североморцев в Мурманске, местный житель ножом нанес себе порезы на руках и потребовал вызвать ему полицию.
Как передает FlashNord, продавец нажал тревожную кнопку, благодаря чему на место прибыли сотрудники Росгвардии. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мужчина был доставлен Росгвардейцами в травмпункт для оказания медицинской помощи. После этого наряд передал его сотрудникам скорой медицинской помощи
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