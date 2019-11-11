В Кузбассе мужчина угнал трактор и задавил отца

В Кемеровской области полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в двух преступлениях. По версии следователей, мужчина угнал чужой трактор, после чего совершил наезд на нетрезвого отца.
Как сообщает VSE42.ru, местный житель отнес травмированного родственника домой. На следующее утро пострадавший скончался от полученных травм. В ближайшее время состоится суд.
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