Под Рязанью парень ограбил и убил пенсионера

В Рязанской области 20-летний злоумышленник убил и ограбил 91-летнего ветерана Великой Отечественной и его супругу. Преступление было совершено в квартире пожилой четы.
Парня уже задержали, с ним проводят следственные действия. Он может отправиться за решетку на срок до 20 лет, пишет телеграм-канал Hue.
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