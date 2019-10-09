В зоопарке Ижевска посетители до смерти закормили олененка

В зоопарке Ижевска погиб четырехмесячный олененок по кличке Венера. Животное перекормили посетители, сообщает ИА "Удмуртия".
Трагедия произошла две недели назад. Причиной гибели олененка стало переедание и наличие инородных предметов в желудке. "В ее желудке были найдены пропиленовые нити и куски резины. Это привело к закупорке органа и впоследствии – к его разрыву", – приводит официальное сообщение РИА Новости.
Администрация зоопарка Ижевска обратилась к посетителям с просьбой не кормить животных. Они объяснили, что у зверей нет чувства насыщения, и поэтому они едят все, что им дают люди, передает "Москва 24".
Популярные темы форума
Грета Тунберг
То что пишут бабы о себе и то что на самом деле.
Пнул за то что спалила еду
Кончать в рот
Живет с мамой в 30 лет
У Путина сегодня день рождения!
Вы ушли бы от мужа если бы...
Камни в почках
Яйца. Как правильно сварить и сколько можно съесть в сутки без вреда для ЗОЖ?
Сплю с двумя коллегами