В Забайкалье десятки тысяч человек остались без электричества и тепла

В Забайкальском крае почти 60 тысяч человек остались без электричества и тепла. При этом в регионе всего +6 градусов.

Об отключении энергоблока сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго России. Причины случившегося выясняются. Ведутся аварийно-восстановительные работы, пишет "Царьград".