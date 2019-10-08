В Забайкалье десятки тысяч человек остались без электричества и тепла

В Забайкальском крае почти 60 тысяч человек остались без электричества и тепла. При этом в регионе всего +6 градусов.
Об отключении энергоблока сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго России. Причины случившегося выясняются. Ведутся аварийно-восстановительные работы, пишет "Царьград".
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