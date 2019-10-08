Легковушка протаранила детскую площадку в Петербурге

Во вторник, 8 октября, легковой автомобиль Peugeot протаранил ограду детской площадки и снес скамейку. Инцидент произошел на улице Сизова в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Пострадавших в результате аварии нет. Как сообщает ИА "Невские новости", водитель мог перепутать педали газа и тормоза. Подробности случившегося уточняются.