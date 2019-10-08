В Екатеринбурге ребенок провалился в канализационный люк

В Екатеринбурге пятилетний ребенок провалился в открытый канализационный люк во время прогулки с семьей. Малыш получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован.
Как сообщает портал "Екатеринбург онлайн", ребенок упал с высоты два с половиной метра. Мать успела быстро вытащить его. Выясняются обстоятельства случившегося.
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