Стая волков терроризирует жителей Ставрополья

В Ставрополье волки терроризируют местных жителей. Четыре человека госпитализированы после нападения хищников.
Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Все случаи произошли в разное время и в разных местах, пишет "Царьград".
В Ставрополье волки терроризируют местных жителей. Четыре человека госпитализированы после нападения хищников.
Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Все случаи произошли в разное время и в разных местах, пишет "Царьград".
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