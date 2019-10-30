Пожилой петербуржец избил молодого человека за отказ уступить место

В Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники вневедомственной охраны задержали пожилого мужчину, подозреваемого в избиении молодого человека. В настоящее время правоохранители избирают меру пресечения в отношении пенсионера.
По предварительным данным, во вторник, 29 октября, между двумя мужчинами возник конфликт из-за места в трамвае. В результате пенсионер ударил молодого человека рукой по голове. Пострадавший обратился за помощью к медикам, сообщает ИА "Невские новости".
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