Под Москвой школьник зверски убил одноклассницу

В подмосковной Балашихе на территории заброшенной воинской части обнаружен труп несовершеннолетней. На теле умершей были следы травмы головы.
Отмечается, что школьница ушла из дома 1 октября, но так и не вернулась. После полуночи мать пропавшей обратилась в полицию. По данным НСН, был задержан и подозреваемый – одноклассник жертвы. Парень признался, что расправился со знакомой во время ссоры. Остальные детали случившегося выясняются.
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