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В Петербурге из-за взрыва колеса погибли два человека

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В Санкт-Петербурге взрыв колеса контейнеровоза стал причиной гибели двух человек. ЧП произошло на причале Канонерского судоремонтного завода.

По данным НСН, ремонт автопогрузчика проводился на девятом причале. Колесо взорвалось, не выдержав чрезмерного внутреннего давления. В обстоятельствах случившегося разбираются эксперты.

29 октября 2019, 14:49

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Василий
Ответить
А кто занимался ремонтом?! Из дружественных нам стран...
1

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