В Петербурге дебошир под наркотиками выстрелил полицейскому в грудь

В Невском районе Петербурга собираются судить 34-летнего дебошира. Мужчина устроил скандал в коммуналке, после чего выстрелил прибывшему на вызов полицейскому в грудь.
По данным газеты "Петербургский дневник", злоумышленник использовал для совершения преступления самодельное оружие. Пострадавший страж порядка был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Подозреваемый задержан на месте ЧП. Его увезли в больницу из-за сильного наркотического опьянения.
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