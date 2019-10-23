В Ижевске в серьезном ДТП пострадал ребенок

В Ижевске несовершеннолетний ребенок пострадал в ДТП. Инцидент произошел напротив жилого дома.
По данным ИА "Удмуртия", водитель иномарки сбил мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. В результате случившегося пешеход получил травмы.
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