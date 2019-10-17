Съедают все на своем пути: жителей Подмосковья терроризируют дикие кабаны

Жители подмосковного Пушкино заметили стадо кабанов, которое перемещается по городу. Животных видели на детских площадках и во дворах домов.
Люди обеспокоены, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Они не понимают, откуда нагрянули такие гости. Отмечается, что лесные жители крайне прожорливы – они съедают буквально все на своем пути. Эксперты успокоили граждан: если не провоцировать хрюкающих гастролеров, ничего страшного не произойдет.
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