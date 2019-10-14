Мгновенная смерть: мэр Абакана разбился в жутком ДТП

Градоначальник Абакана Николай Булакин разбился в ДТП. Авто, в котором находился чиновник, врезалось в дерево.
По данным "Царьграда", Булакин скончался на месте. Информацию подтвердили в региональном правительстве и в УГИБДД, пишет РИА ФАН.
Градоначальник Абакана Николай Булакин разбился в ДТП. Авто, в котором находился чиновник, врезалось в дерево.
По данным "Царьграда", Булакин скончался на месте. Информацию подтвердили в региональном правительстве и в УГИБДД, пишет РИА ФАН.
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