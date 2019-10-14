Под Москвой мужчина на спор проглотил ложку

Специалисты Мытищинской городской клинической больницы подмосковного Минздрава спасли 44-летнего мужчину. Пациент рассказал, что проглотил ложку на спор.
Гражданин надеялся, что впоследствии предмет выйдет естественным путем, но этого не произошло. Через два дня он отправился в больницу, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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