Молодой житель Вологодской области изнасиловал пенсионерку

В Вологодской области суд вынес приговор 28-летнему местному жителю. Он совершил сексуальное насилие над 64-летней женщиной.
Преступник напал на пенсионерку в ее доме. Избив пожилую женщину, обвиняемый совершил иные насильственные действия сексуального характера. Злоумышленник проведет шесть лет и девять месяцев в колонии строго режима, пишет FlashNord.
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