Под Тюменью учитель ОБЖ избил школьников на уроке

В поселке под Тюменью учитель раздал на уроке школьникам оплеухи за то, что они плохо себя вели. Один из подростков снял происходящее на видео, а другой рассказал о случившемся родителям.
Они потребовали уволить педагога. В итоге учителя уволили. Такое решение приняло местное управление образования, пишет "телеграм"-канал "Baza".
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