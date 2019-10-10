В Удмуртии оскорбившему судью мужчине грозит срок

В Удмуртии сотрудники следствия начали расследование уголовного дела по факту оскорбления судьи. Уточняется, что мужчина грубо нарушил общественный порядок и высказал нецензурные выражения в адрес судьи. По данным ИА "Удмуртия", эксперты допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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