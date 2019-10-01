В Калининграде в колодце обнаружили труп мужчины

В Калининграде обнаружили тело мужчины. Труп находился в колодце.
Поисками 50-летнего жителя Черняховска занимался близкий родственник. По данным FlashNord, перед смертью пропавший находился в компании приятелей. Выяснилось, что между мужчинами произошла драка, его ударили ножом в шею и бросили в колодец. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Ей 45 мне 20
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Первый opгaзм
Не " выметать ссор из избы "
Русская и африканец
Дети это кошмар
Самый сексуальный мужской голос?
Ищу восточную невесту желательно китаянку или кореянку.
Секонд Хэнд