Рядом с Азовом сел на мель сухогруз из Турции

Днем 31 января в экстренные службы поступило сообщение о том, что в третьем колене Азово-Донского канала рядом с городом Азов в Ростовской области сел на мель сухогруз, передает портал rostovgazeta.ru. Отмечается, что судно шло из Турции. В результате ЧП судовой ход перекрыт не был, также не произошло разлива топлива. На помощь сухогрузу были направлены два буксира.