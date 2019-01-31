Рядом с Азовом сел на мель сухогруз из Турции

Днем 31 января в экстренные службы поступило сообщение о том, что в третьем колене Азово-Донского канала рядом с городом Азов в Ростовской области сел на мель сухогруз, передает портал rostovgazeta.ru. Отмечается, что судно шло из Турции. В результате ЧП судовой ход перекрыт не был, также не произошло разлива топлива. На помощь сухогрузу были направлены два буксира.
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