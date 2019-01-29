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Регионы

На конкурс общественно значимых проектов "ЕР" поступили тысячи заявок

Фото: er.ru
Первичные отделения "Единой России" из 66 регионов страны за два месяца подали более двух тысяч заявок на участие в партийном конкурсе общественно значимых проектов. Как рассказал депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета "ЕР" Виктор Селиверстов, большинство предложений касается социальной тематики, поддержки семьи, детей и молодежи. 
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По словам парламентария, популярны также темы патриотизма и здорового образа жизни. Селиверстов подчеркнул, что для претворения проекта в жизнь нужно заручиться поддержкой населения.  

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Тематики спорта, гражданской активности, культуры, помощи старшему поколению собрали по 300 заявок. Многие из этих проектов связаны с помощью ветеранам Великой Отечественной войны, решением вопросов образования, здравоохранения. Активно первичные отделения "ЕР" предлагают исследовательские проекты, рассказал Селиверстов.  

Он отметил, что есть немало инициатив по защите прав граждан. "Уже сейчас мы видим мощную отдачу от наших "первичек" и примерный спектр общественно значимых тем в разных регионах", – сказал единоросс.  

Отделение партии в Ессентуках разработало проект по социальной адаптации детей-сирот, участие в котором будут принимать наставники из "первички" "ЕР". Также есть предложения по созданию киноклуба в библиотеке одного из сел Башкирии, по созданию добровольной противопожарной бригады в Ростовской области.

"Из многообразия тем и проектов нам предстоит выбрать самые значимые", – сказал Селиверстов.

Виктор Селиверстов. Фото: er.ru 

По его словам, наибольшую активность проявили Ростовская область, Башкирия и Алтайский край. Проекты от "первичек" будут приниматься до 31 января, а в конце февраля итоги подведет специальная комиссия.  

Победителей будут выбирать в трех категориях: сельские первичные отделения, городские, а также "первички" региональных центров. Максимальная сумма гранта составит 200 тысяч рублей. Конкурс позволит привлечь к реализации гражданских инициатив молодежь и наладить связь с первичным звеном, отметил на XVIII партийном съезде секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.  

Напомним, что летом прошлого года был запущен новый партийный проект – Центр поддержки гражданских инициатив. По словам Турчака, необходимо внимательно продумать этот механизм, добиться того, чтобы любой активный гражданин знал: самый короткий путь реализации социально-значимой инициативы – обратиться за поддержкой в партию. 

Автор: Иван Поляков29 января 2019, 15:31

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