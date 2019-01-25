В "ЕР" выступили против платной регистрации телефонов
Любые попытки ограничить свободу общения между людьми и доступность использования устройств с выходом в интернет являются недопустимыми, уверен законодатель.
"Партия выступает против подобной инициативы", – подчеркнул Ревенко.
Он отметил, что услуги связи и без того бьют по кошельку россиян. Недопустимо обязывать людей нести дополнительные расходы на регистрацию техники, заявил заместитель секретаря генсовета "Единой России".
Схожей точки зрения придерживается сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "ЕР", депутат Госдумы Сергей Боярский. По его мнению, вопрос необходимо всесторонне обсуждать, чтобы граждане не несли дополнительной финансовой нагрузки. "Мы не поддержим эту инициативу", – заключил парламентарий.
Напомним, в пятницу, 25 января, СМИ сообщили об инициативе сенаторов ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Авторы инициативы считают, что это поможет бороться с кражами и мошенничеством. По мнению члена Совета Федерации Людмилы Боковой, это особенно актуально сейчас, когда смартфоны и системы умных домов содержат информацию о банковских картах и других личных данных пользователей.
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