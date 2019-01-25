В "ЕР" выступили против платной регистрации телефонов

Законопроект о взимании платы за регистрацию мобильных устройств с выходом в интернет может ограничить свободу общения, считает заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко. По словам парламентария, это способ ввести надуманные поборы с граждан.



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