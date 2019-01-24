В Хакасии определен кандидат в сенаторы от "Единой России"
В заседании регионального политсовета и фракции "Единой России" в Верховном Совете Хакасии принимал участие секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Единороссы рекомендовали своей фракции в региональном парламенте отменить ранее принятое решение о выдвижении своего кандидата в сенаторы Евгения Серебренникова и заменить его на директора предприятия "Абазинский рудник" Александра Жукова. Прежнее решение было принято с нарушениями.
Глава Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев попросил участников встречи освободить его от обязанностей руководителя фракции в парламенте. Он объяснил это тем, что хочет сосредоточиться на решении важных социально-экономических вопросов региона.
По предложению Штыгашева, новым руководителем фракции была избрана председатель комитета по конституционному законодательству и правопорядку Светлана Могилина.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак подчеркнул, что главная задача партии – это работа на благо граждан и призвал объединять усилия для решения проблем граждан. По его словам, в ближайшее время будет разработана стратегия обновления и развития партийной организации в Хакасии. 26 февраля там пройдет конференция, на которой будет избран секретарь регионального отделения и обновлен состав местного политсовета.
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