Под Тюменью задержан водитель с наркотиками в гипсе

На 372-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск сотрудники ГИБДД задержали водителя иномарки, спрятавшего наркотики в гипсе. Об этом сообщает портал nashgorod.ru.
Изначально полицейские остановили автомобиль для проверки документов у водителя, но поскольку он сильно нервничал, решили провести досмотр. Оказалось, что в гипсе на левой руке мужчина прятал так называемую "соль".
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