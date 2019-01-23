В Нижегородской области сирот поселили в разрушающиеся дома

Эксклюзив Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
партнеры
Среда 23 января
Лента новостей
18:41
В Госдуме ждут отзыв правительства на закон о фейковых новостях
18:38
"Что с лицом?": перетянутую Малышеву не узнать
18:04
Собутыльник Порошенко шокировал откровениями о поцелуях Тимошенко
17:51
В России взвинтили цены на импортный алкоголь
17:13
"Коньки отбросит и помрет": бывшая жена о состоянии Вадима Казаченко
17:12
"Вы будете ржать": развод Бондарчук ставят в пример "нормальным женщинам"
17:09
Бесследно пропавшему Януковичу грозит пожизненный срок
17:01
"Его могли бы спасти": жену обвиняют в смерти Криса Кельми
16:27
Нестыковка: любовника Собчак избил таинственный наемник
16:24
Агутин у всех на виду пристроился к киске после разлуки
15:54
Лжец Порошенко лишил украинцев последней надежды
15:46
Сменившую имидж Мадонну приняли за Гузееву
15:42
Медведев приструнил болтунов из "Роскосмоса" (видео)
15:28
Прилучного настигло возмездие после новости об избиении жены
15:04
Лукашенко бросился на Запад после перепалки с Путиным
15:02
"Моим отцом был дед": ошарашивший правдой Шаляпин решился на ДНК-тест
14:54
Медведева поставила жирную точку в конфликте с Загитовой
14:45
44-летнюю Рудковскую жестко отчитали за дерзкое мини
14:36
Россиян отказываются брать в армию из-за ожирения
14:27
Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста
14:25
Тимошенко дали последний шанс поймать Трампа у туалета
14:14
Последствия страшного ДТП под Москвой попали на видео
13:45
Дума держит на контроле развитие жилищного строительства
13:25
"Папа, как же мне страшно!": обнародованы леденящие душу слова пропавшего футболиста
13:02
Вскрылись шокирующие причины устроенного Виторганом кровавого мордобоя
12:53
Водонаева оплакивает раздавленную беременную Лопыреву
12:50
Снова свободна: легендарную модель вышвырнул ревнивый избранник
12:48
России грозит дефицит доступных лекарств
12:34
Друг поразил рассказом о сундуках с бриллиантами у миллионерши Зыкиной
12:28
Тяжелобольная Юлия Началова смирилась со своей судьбой
12:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 января 2019 года
12:10
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
12:08
Роскошная Ходченкова утерла нос Водяновой
12:02
Басков откровенно о сексе с Волочковой и Лопыревой
11:56
Угодившему в тюрьму Зеленскому заткнули рот
11:37
Роды обернулись для доведенной Тодоренко серьезными последствиями
11:34
"Вы мне омерзительны": шокированный Топалов сделал заявление
11:26
Звезде "Битвы экстрасенсов" плюнули в лицо после обмана с лечением рака
10:49
Муцениеце откровенно о кризисе в отношениях
10:49
Уголовники открыли охоту на провинившегося Тимати
10:20
"Лицемерная залетайка": почему Барановская оказалась хуже Аршавина
10:12
Лукашенко на взводе из-за грязного секс-скандала
10:11
Сделано заявление о тяжелой болезни поседевшего Порошенко
10:03
В Петербурге скончался знаменитый писатель
09:52
Российская актриса родила Игорю Петренко пятого ребенка
09:40
Известная певица умерла прямо на сцене
09:22
Плюнувшая на королевские традиции Маркл поблекла на фоне грациозной Миддлтон
09:15
В Москве у входа в храм нашли труп
09:08
Прибежала Собчак: новое видео драки Богомолова и Виторгана
08:52
Ведущая Первого канала предупредила о новых трагедиях после взрыва в Магнитогорске
08:22
Россиян готовят к отмене льгот на оплату ЖКХ
08:20
На Западе остановили возмутительное "избиение" мертвого Кобзона
06:08
Вскрылись грязные методы Волочковой и Шнурова
05:03
"Без лоха жизнь плоха": провальные обещания Тимошенко на выборах президента Украины
03:10
Кокорина с "отваливающимися суставами" вывели на чистую воду
00:10
Идеальные даты для брака в 2019 году
23:03
Помолившаяся за мужа и любовника Собчак любуется на чужие красоты
22:01
Сделает ли Синдзо Абэ харакири после встречи с Путиным
21:52
Диспетчер приняла за шутку сообщение о захвате рейса Сургут-Москва
21:28
На месте крушения бомбардировщика под Мурманском сохраняется угроза взрыва
21:27
Елена Майорова покончила с собой из-за любви
20:59
Незавидная участь Волочковой обойдет Бузову стороной
20:44
Изгнанный из "Уральских пельменей" Нетиевский открыл бизнес-тренинг на Сейшелах
20:37
Скачущая по чужим постелям Собчак вызвала омерзение
20:20
Следователей заинтересовал пожар в Тюмени с тремя погибшими
20:10
Пенсионеры из Петербурга внезапно стали миллионерами
20:08
"Ты же мать!": Водонаева шокировала развратным танцем в ботфортах
19:49
Под Омском фермер устроил расстрел лошадей
19:32
Опубликовано видео допроса угонщика рейса Сургут – Москва
19:17
Житель Нижнего Новгорода жестоко убил беременную сожительницу
18:44
"Больше не страшно": переживающая трагедию Гузеева рискнула жизнью
18:44
"Старше, чем сейчас": подруга Тимати удивила снимком 10-летней давности
18:36
Раздвоение личности: Лолите снова досталось за украинский Крым
18:35
Военный из Новочеркасска заключен под стражу за кражу денег
18:13
Житель Башкирии объявлен в розыск за похищение ребенка
18:10
Памела Андерсон шокировала признанием о порно
17:36
Ани Лорак попала под украинский каток
17:30
Калужские единороссы познакомили детей с Дедом Морозом
17:07
Избитому Богомолову врачи "собрали" лицо
17:05
"Единая Россия" выявила более 100 нарушений в торговых центрах
17:01
8 упражнений против зимней депрессии
16:40
Задолжавший Тарасов ломится к бывшей жене и дочери
16:32
"Надеюсь, не умрем": силовики взяли штурмом захваченный рейс Сургут – Москва
16:19
Собчак натравила униженного Виторгана на любовника
16:08
Красавец-сын Орбакайте оказался точной копией Галкина
16:01
Как Россия стала социальным государством
15:57
Обнаруживший труп жены Невзоров стал подозреваемым
15:35
Опубликовано видео из захваченного самолета Сургут – Москва
15:29
Неожиданный поворот в деле о вооруженном захвате рейса Сургут – Москва
15:25
"Глаза уже не открываются": врачи поставили крест на старушке-жене Солнцева
15:24
Дума дала добро прокуратуре на поиск иностранных счетов чиновников
15:24
Впервые в Москве состоится финал престижного конкурса "Улыбка Вселенная 2020"
15:23
Приставам запретят взыскивать долги из пенсий и алиментов
15:06
"Какой страшный!": Топалов возмутил "постельным" фото
14:49
"Ехала выпивать и заниматься сексом": Шурыгина внезапно вступилась за насильника
14:34
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
14:24
Захват самолета Сургут – Москва: угонщик заставил пойти на посадку
14:05
Самолет Сургут – Москва срочно запросил посадку после сообщений о захвате
14:03
Сергей Лавров потребовал закрыть "вечно бухой" Наргиз въезд в Россию
13:53
Шнурова обласкали за удар по Волочковой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина убила враньем о нашумевшем изнасиловании
Весь в крови: разъяренный Виторган разбил лицо Богомолову
Появилось видео кровавой драки Виторгана и Богомолова
Скачущая по чужим постелям Собчак вызвала омерзение
Устроивший кровавую драку Виторган вышел на связь
Сергей Лавров потребовал закрыть "вечно бухой" Наргиз въезд в Россию
Регионы

В Нижегородской области сирот поселили в разрушающиеся дома

прочитано 119 раз

В Балахне Нижегородской области сирот и инвалидов переселили в новые дома, которые уже сейчас нуждаются в капитальном ремонте. Об этом сообщает портал newsnn.ru.

По словам жильцов так называемых социальных домов, кладка зданий, как и фундамент, начали разрушаться. В туалетах и ванных вообще нет вытяжек. Новоселы пытаются добиться справедливости в прокуратуре.

23 января 2019, 18:32

комментарии

Политика

Тимошенко дали последний шанс поймать Трампа у туалета
Угодившему в тюрьму Зеленскому заткнули рот
Сделано заявление о тяжелой болезни поседевшего Порошенко
"Без лоха жизнь плоха": провальные обещания Тимошенко на выборах президента Украины

Шоу-бизнес

"Что с лицом?": перетянутую Малышеву не узнать
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
Малютка-дочь жестко принизила Галкина
"Коньки отбросит и помрет": бывшая жена о состоянии Вадима Казаченко

Проишествия

Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста
Опубликовано видео допроса угонщика рейса Сургут – Москва
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Его могли бы спасти": жену обвиняют в смерти Криса Кельми

Супруга была заинтересована в гибели музыканта
Шоу-бизнес

Звезде "Битвы экстрасенсов" плюнули в лицо после обмана с лечением рака

Ясновидящую назвали мошенницей
Шоу-бизнес

Прилучного настигло возмездие после новости об избиении жены

Актер рассказал о случившемся
Шоу-бизнес

"Коньки отбросит и помрет": бывшая жена о состоянии Вадима Казаченко

Ольга Казаченко поспешила сделать селфи с умирающим

Гороскоп

Идеальные даты для брака в 2019 году
Елена Майорова покончила с собой из-за любви
Анфиса Чехова перестала бороться с болезнью
Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года

Фоторепортажи

Снова свободна: легендарную модель вышвырнул ревнивый избранник
Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой
Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру

Спорт

Российский хоккеист устроил драку во время матча (видео)
"Стадо баранов": бессовестный дебошир Кокорин плюнул в россиян
Туктамышева показала фото с возлюбленным
Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)

Регионы

Выживших не осталось: трагическая развязка смертельного пожара у Крымского моста
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru