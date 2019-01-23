В Нижегородской области сирот поселили в разрушающиеся дома

В Балахне Нижегородской области сирот и инвалидов переселили в новые дома, которые уже сейчас нуждаются в капитальном ремонте. Об этом сообщает портал newsnn.ru.
По словам жильцов так называемых социальных домов, кладка зданий, как и фундамент, начали разрушаться. В туалетах и ванных вообще нет вытяжек. Новоселы пытаются добиться справедливости в прокуратуре.
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