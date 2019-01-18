В Тольятти жестоко убили бизнесмена с женой

В одном из коттеджей на Васильковой улице в Тольятти были обнаружены тела предпринимателя Станислава Казачкова и его жены Людмилы Гюнтер, бывшей руководительницы управления потребительского рынка и услуг администрации города, передает портал "ФедералПресс". Сообщается, что они погибли от ударов кухонными ножами. На полу и стенах были обнаружены пятна крови. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства двойного убийства.
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