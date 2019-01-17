Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
О смерти женщины в своем Facebook сообщила ее московская подруга Екатерина Папина. Ерхова ушла из жизни в онкоцентре в возрасте 91 года. Ранее у нее диагностировали рак легких четвертой стадии.
Елена Ерхова, более известная в Сети как баба Лена, прославилась на весь мир своей страстью к путешествиям. Она побывала во многих странах: Вьетнаме, Чехии, Таиланде, Израиле, Доминиканской Республике и на Канарских островах.
Много ездила жизнелюбивая пенсионерка и по России. Во всех поездках она делала фотографии, которые публиковались в Instagram. За ее аккаунтом следят более 177 тысяч подписчиков. В комментариях Ерховой можно встретить похвальные отзывы на разных языках от пользователей со всего мира.
Необычный российский блогер привлекала внимание иностранных изданий. Интересна баба Лена была и отечественным СМИ. Так, в июне 2018 года Елена Ерхова снялась для красноярской версии глянцевого журнала "Собака.ru". Она стала героиней рубрики "Главные ньюсмейкеры года", представ в модном ярком образе.
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