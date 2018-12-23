В "ЕР" возмущены цинизмом брянских чиновников после скандала с детьми
Во власти нет места людям, которые используют служебное положение в собственных интересах, заявила первый заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.
Местные чиновники потрясли ее не только абсолютно аморальным и недопустимым поступком, но и запредельной степенью цинизма и хамства.
Депутат отметила, что подобные резонансные истории формируют отношение к власти в целом и к команде Брянской области. А там, по словам Баталиной, работает много отзывчивых и порядочных людей.
Неприятно и стыдно, что до сих пор во власти работают люди, способные обирать малоимущих, больных детей, сирот.
В марте 2018 года 50 детей из города Клинцы Брянской области отдыхали в Турции на деньги благотворительного фонда имени убитого посла Андрея Карлова. Организация помогает детям с тяжелыми заболеваниями. На море должны были полететь инвалиды, однако, по странному стечению обстоятельств, среди отдыхающих оказались дети чиновников. Известно об этом стало только сейчас.
При этом на видео, распространенном в Сети, бывший заместитель мэра Клинцов Людмила Лубская и глава города Олег Шкуратов, отвечая на вопросы журналистов, заявили, что не видят ничего предосудительного в том, что на отдых в Турцию отправились дети чиновников.
Пресс-служба губернатора Брянской области Александра Богомаза сегодня, 23 декабря распространила его заявление, в котором говорится, что все виновные и причастные к этой истории будут наказаны.
К расследованию этой истории подключилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Она обещала проверить информацию об отдыхе детей брянских чиновников на курорте в Турции.
Поклонники бросились успокаивать телеведущую
Спасатели нашли одного выжившего пассажира
Артистка поделилась своими планами
У адвоката инфалитический инсульт