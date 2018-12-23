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В "ЕР" возмущены цинизмом брянских чиновников после скандала с детьми

О.Баталина. Фото: er.ru
В "Единой России" возмущены поездкой детей чиновников на море за счет благотворительного фонда. Резонансная история произошла в Брянской области.
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Во власти нет места людям, которые используют служебное положение в собственных интересах, заявила первый заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.

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Местные чиновники потрясли ее не только абсолютно аморальным и недопустимым поступком, но и запредельной степенью цинизма и хамства.

Депутат отметила, что подобные резонансные истории формируют отношение к власти в целом и к команде Брянской области. А там, по словам Баталиной, работает много отзывчивых и порядочных людей.

Неприятно и стыдно, что до сих пор во власти работают люди, способные обирать малоимущих, больных детей, сирот.

В марте 2018 года 50 детей из города Клинцы Брянской области отдыхали в Турции на деньги благотворительного фонда имени убитого посла Андрея Карлова. Организация помогает детям с тяжелыми заболеваниями. На море должны были полететь инвалиды, однако, по странному стечению обстоятельств, среди отдыхающих оказались дети чиновников. Известно об этом стало только сейчас.

При этом на видео, распространенном в Сети, бывший заместитель мэра Клинцов Людмила Лубская и глава города Олег Шкуратов, отвечая на вопросы журналистов, заявили, что не видят ничего предосудительного в том, что на отдых в Турцию отправились дети чиновников.

А.Богомаз. Фото: facebook.com/gubernatorbogomaz

Пресс-служба губернатора Брянской области Александра Богомаза сегодня, 23 декабря распространила его заявление, в котором говорится, что все виновные и причастные к этой истории будут наказаны.

К расследованию этой истории подключилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Она обещала проверить информацию об отдыхе детей брянских чиновников на курорте в Турции.

Автор: Александр Комаров23 декабря 2018, 16:25

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