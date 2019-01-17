На Новой Земле нашли замерзшего насмерть мужчину

В поселке Белушья Губа на архипелаге Новая Земля было обнаружено тело 65-летнего жителя Северодвинска, передает Flashnord. До этого несколько дней его разыскивали как пропавшего без вести. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало переохлаждение. Известно, что на Новой Земле он работал токарем. В региональном управлении Следственного комитета предполагают, что несчастный мог замерзнуть на улице после употребления спиртных напитков. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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